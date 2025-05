Kinder- und Jugendbeirat der Verbandsgemeinde Wethautal thematisiert auf seiner Sitzung den Schülertransport. Welche Fragen man an den Geschäftsführer der Personenverkehrsgesellschaft hat und was man fordert.

Der Busknotenpunkt am Kaufland-Verteilzentrum in Schleinitz enthält sechs Halterstellen. Hier verkehrt auch die Landeslinie 820.

Osterfeld/MZ. - Geht es nach den Vorstellungen der Mitglieder des Kinder- und Jugendparlamentes der Verbandsgemeinde Wethautal, so sollten Busse künftig an jeder Haltestelle anhalten. Auch dann, wenn der Halteknopf nicht durch einen Fahrgast gedrückt wurde. Es passiere nämlich häufiger, dass Schüler nicht mit genommen würden, wenn sie an der Haltestelle nicht sichtbar sind, weil sie beispielsweise im nicht vom Fahrer einsehbaren Wartehäuschen stehen. Jan Frank aus Quesnitz etwa kennt solche Fälle, wo Busse nicht anhalten. Denn in seinem Heimatdorf sei das Wartehäuschen nicht nur in schlechtem Zustand, sondern zudem komplett umhaust.