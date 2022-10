Weniger Andrang bei Blutspenden in Zeitz

Tag für Tag wird in der medizinischen Grundversorgung benötigt, was jeder in sich trägt. Doch die Spendenbereitschaft hat während der Pandemie gelitten.

Zeitz/MZ - Große Freude über das Wiedersehen in der Cafeteria des großen Theißener Warenhauses: Hier begrüßt Angelika Nehring an einem Nachmittag alle, die zum Blutspenden kommen, darunter viele bekannte Gesichter. Zwei Jahre lang musste das Mobil des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hier wegen der Corona-Pandemie pausieren, erklärt Nehring vom Kreisverband Zeitz. Zusammen mit Verbandspräsidentin Sieglinde Mock betreut sie an diesem Nachmittag am Dienstag vorherige Woche die Spender vor und nach der Blutentnahme.