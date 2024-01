Zeitz/MZ/and - Fünf Wolfsspitzwelpen werden derzeit im Zeitzer Tierheim gemeinsam mit ihrer Mutter liebevoll umsorgt. Lucie, Lucky, Barny, Wolfi und Murphie suchen ein bleibendes Zuhause. Sie wurden vom Veterinäramt aus schlechter Haltung eingezogen und haben sich in den letzten Wochen prächtig entwickelt.

Kuschelig und echte Fellbündel: Lucie, Lucky, Barny, Wolfi und Murphie werden im Zeitzer Tierheim aufgepäppelt. Foto: Angelika Andräs

Kennenlernen kann man die kuscheligen Fellbündel im Tierheim (03441/21 95 19), wo auch noch etliche Katzen darauf warten, dass ihre Menschen vorbeikommen. Alle Infrmationen zu Tieren, die zur Vermittlung stehen, gibt es hier: www.tierheim-zeitz.de

Am besten man macht einen Termin aus und kann sich dann vor Ort in der Naumburger Straße in Zeitz umschauen und die Samtpfoten und Fellschnuten kennenlernen.