Am 13., 14. und 15. September wird auf dem einstigen Landesgartenschaugelände in Zeitz gefeiert. Dabei gibt es Angebote für alle Altersgruppen.

Zeitz/MZ/ANK. - Wein, schmucke Autos und Musik: All das gibt es am zweiten Septemberwochenende im Schlosspark Moritzburg in Zeitz zu erleben. Denn da findet das 17. Zeitzer Weinfest statt. Und eben nicht nur das.

Am Freitag, 13. September, macht die Sputnik Spring Break Tour Station in Zeitz. Von 19 Uhr am Abend bis 2 Uhr am Morgen sind laut Stadtverwaltung „erstklassige Weine, Cocktails, Leckeres für den kleinen und großen Hunger sowie fette Beats versprochen. Mit den DJs des Sputnik Spring Break Festivals „KRS.AGE“, „Branko Jet“ und „Polarixx“ werde den Besuchern eine einmalige Festivalshow geboten. Die Besucher erwarte ein Sound, „bei dem die Hände dauerhaft oben und die Beine in ständiger Bewegung sind“, heißt es. Der DJ „Polarixx“aus Halle verzaubere die Partygäste regelmäßig mit einer Mischung aus bekannten Klassikern und aktuellen Hits und beweise sein Können auch gern mal vor großem Publikum wie beim Laternenfest mit 10.000 feierwütigen Gästen. Tickets für zehn Euro gibt es bereits jetzt in der Touristinformation am Altmarkt.

Genuss für Auge, Ohr und Gaumen gibt es weiterhin am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September. Dabei präsentieren sich am Sonntag zahlreiche Autohändler der Region, Kinder und Gartenfreunde kommen laut Stadt ebenso auf ihre Kosten. Nicht nur die im vergangenen Jahr gekürte zehnte Zeitzer Weinprinzessin Lea-Maria Bernadowitz freue sich auf viele Gäste.

Das Programm

Samstag: 14 bis 23 Uhr: Weinfest mit Winzern und Weinhändlern, Karussell, Großspielgeräten aus Holz sowie Bastelangeboten. 14 bis 18 Uhr: Dahlien-Treff. Es gibt Informationen zur Gesellschaft der Staudenfreunde, Fachberatung der Dahliengärtnerei Paul Panzer aus Bad Köstritz. Mit dabei ist die Dahlienkönigin Elisabeth II., es gibt Snacks aus der Dahlienknolle. Die Elstertaler Alphornbläser treten auf. Von 14.30 bis 17.30 Uhr bringt die Blues-Soul-Funk-Rock-Band Bluesofa Stimmung. 18 bis 23 Uhr: 90er- und 2000er-Party.

Sonntag: 10 bis 18 Uhr: Weinfest und Autoschau, regionale Autohändler präsentieren Marken und Modelle. Winzer und Weinhändler bieten ein großes Angebot an regionalen Weinen an. Es gibt Karussell, Großspielgeräte aus Holz sowie Bastelangebote für Kinder. Von 11 bis 13 Uhr spielt „Hoko’s Rentnerband“ – die Musiker aus Weimar bieten Swing und Dixieland und bringen einen Hauch New Orleans nach Zeitz. Von 14 bis 14.30 Uhr ist die Pop-, Dance- und Schlagersängerin Joelina Drews, Tochter von Jürgen Drews, live auf der Schlossparkbühne zu erleben. Im Anschluss gibt sie Autogramme. Von 15 bis 18 Uhr bieten Susan & Jesse Flame with The Burnberries einen Mix aus Folk, Country und Pop.

Eintritt Samstag und Sonntag: Tageskarte 5 Euro (erm. 3 Euro), Tageskarte für Kinder 1 Euro, Wochenendticket 8 Euro (erm. 6 Euro)