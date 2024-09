Zeitz/MZ. - Am Wochenende rumpelt und pumpelt es auf Kloster Posa. Denn im Rahmen des zweiten Zeitzer Kunstfestes macht das Rumpel-Pumpel-Theater vor den Toren der Stadt Station und spielt „Das Hotel im Karussell“. Damit ist erstmals auch das Kloster vor den Toren der Stadt in das Zeitzer Kunstfest eingebunden. Es findet von Freitag bis Sonntag an mehreren Orten statt, so zum Beispiel im ehemaligen Zitza-Werk am Wasserberg, im Atelierhaus in der Rudolf-Breitscheid-Straße, im Steintorturm, Schloss Moritzburg oder in der Stephanstraße 13 beim dortigen Maja Verein.

Der Eintritt ist zu den meisten Veranstaltungen kostenlos. So rumpelt es also am Samstagabend ab 20.15 Uhr hinter den Klostermauern. Hinter dem Namen Rumpel Pumpel verbirgt sich ein mobiles Theaterprojekt des Kunstfestes Weimar. Die Truppe ist auf Sommertour und war bereits an 14 Stationen in Thüringen zu erleben. Jetzt biegt das Rumpel-Pumpel-Theater also in die Schlusskurve ein und besucht das Kloster Posa. Hier gibt es eine Open Air-Veranstaltung unterm romantischen Sternenhimmel.

Das sympathisch verrückte Volkstheater startete am 22. August auf dem Herderplatz der Klassikerstadt Weimar, wo die Truppe mit ihrem neuen Stück „Das Hotel im Karussell“ von zahlreichem Publikum ausdauernd gefeiert wurde, so heißt es in einer Pressemitteilung. Die folgenden zwei Wochen spielten die vier Schauspielerinnen und Schauspieler ihr „furchtlos absurdes Stück über ein verfluchtes Karussell, das einmal ein Grandhotel war, in kleinen, kleineren und kleinsten Orten in ganz Thüringen“, heißt es weiter in der Mitteilung. Von Oberhof bis Friedrichsrode, von Skischanze Brotterode bis Neustadt Orla. Bevor es am Sonntag zum Finale in den Burggraben des Schlosses Burgk geht, stattet die Truppe nun dem Kloster Posa einen Besuch ab, was ob der wunderschönen Kulisse unter den Darstellern als heimlicher Höhepunkt der Tour gilt, so schreiben die Theatermacher über Posa.

Das Stück ist lustig und für Jung und Alt gedacht. Bereits ab 18.30 Uhr sind die Hoftore zum Kloster Posa geöffnet. Man kann sich umschauen und plaudern. Es gibt eine Bar und handgemachte Pizza aus dem Steinofen. Ab 19.30 Uhr zeigt der lokale Circus Upsala ein Vorprogramm bevor sich dann der Theatervorhang öffnet.