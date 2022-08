Weil Schule nicht rechtzeitig fertig wird: Gymnasiasten müssen zu Hause lernen

Der Schulhof des Geschwister Scholl Gymnasiums Zeitz in der Humboldtstraße ist momentan eine große Baustelle. Die Schüler der Oberstufe können nicht wie geplant ab Donnerstag hier unterrichtet werden. Am Außengelände sollen die Arbeiten bis Oktober dauern.

Zeitz/MZ - Die alte Penne in der Zeitzer Humboldtstraße ist auch nach drei Jahren noch eine Baustelle. Aus diesem Grund kann der Unterricht im Haus 1 des Geschwister Scholl Gymnasiums (GSG) Zeitz nicht wie geplant am Donnerstag beginnen. Für angekündigte rund acht Millionen Euro wird das über 100-jährige Gebäude in Regie des Burgenlandkreises vom Keller bis zum Dach saniert. Der Schulhof gleicht aktuell einer Mondlandschaft, Berge von Sand und Baumaterial türmen sich auf. Die Arbeiter sind am Wirken. Auch im Inneren des Hauses herrscht Baubetrieb. Ursprünglich sollten die Arbeiten bis Juli abgeschlossen sein.