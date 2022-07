Weihnachtsfreude statt leerer Schaufenster in der Innenstadt von Zeitz

Wie fleißige Hände in der Fußgängerzone leere Läden optisch verschwinden lassen und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Zeitz/MZ - Die fröhlichen Ausrufe der Kinder, der Wettstreit beim Märchenraten, aber auch das Lächeln der Erwachsenen sind der beste Lohn. Da sind sie sich einig: Kerstin Müller, Mitarbeiterin im Sachgebiet Kultur und Tourismus, die mit fleißigen Helfern Weihnachtsgeschichten in leere Schaufenster gezaubert hat. In diesem Jahr kamen die Helfer vom BBI-Bildungsinstitut. Und Maria Magdalena Fischer, Leiterin des Sachgebiets, die diese eher zusätzliche Arbeit für wichtig hält und nicht davon ablassen will.