Weihnachten 2022 Weihnachtsbäume in der Region: Wie läuft der Verkauf? Und welche Tannen sind besonders beliebt?

Vor Heiligabend wird traditionell der Weihnachtsbaum gekauft. Wie der Weihnachtsbaumverkauf in der Region Zeitz in diesem Jahr abläuft, wie sich die Preise entwickelt haben und welche Tannenbäume am liebsten gekauft werden.