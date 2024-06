Es gibt zwei Feste zum 90. Jubiläum, eines in der Elsteraue und eines im Zeitzer Ortsteil. Was dort so los war - in vielen Fotos zu sehen.

Zangenberg/Draschwitz/MZ. - Gleich zwei Feuerwehren feierten am Samstag 90. Geburtstag. Einmal war zum Feuerwehrfest in den Zeitzer Ortsteil Zangenberg eingeladen, zum anderen stand in Draschwitz in der Gemeinde Elsteraue ein Feuerwehr- und Kinderfest auf dem Programm. In Draschwitz fanden verschiedene Wettkämpfe für den Nachwuchs aus der Elsteraue statt.