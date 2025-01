Neujahrsfeuer im Burgenlandkreis Wehr sorgt für Gemeinschaft in Kayna

Die Entsorgung der ausgedienten Weihnachtsbäume ist zwar der Anlass des Neujahrsfeuers in Kayna, aber nicht der Hauptgrund. Was die Kaynaer besonders an dieser Veranstaltung schätzen. (Mit vielen Fotos)