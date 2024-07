Weg am Bach im Zeitzer Knittelholz ist ab sofort wegen maroder Stege gesperrt

Zeitz/MZ/and. - Der Weg durchs Bachtal im Zeitzer Knittelholz ist gesperrt. Das teilte die Stadt Zeitz am Donnerstag mit. „Im Waldgebiet Knittelholz sind die Stege am Weg durchs Bachtal in die Jahre gekommen“, heißt es aus dem Rathaus. „Durch die Verwitterung können diese nicht mehr gefahrlos betreten werden und deshalb wurde der Weg durchs Bachtal jetzt von den Mitarbeitern des Sachgebietes Öffentliches Grün und Baumschutz der Stadt Zeitz gesperrt.“

Hinweisschilder weisen vor Ort darauf hin. Derzeitig werden durch das Sachgebiet Angebote zur Erneuerung der Stege eingeholt. Nach Auswertung und Auftragsvergabe sollen sie repariert werden. Ein Termin zum Neubau und damit auch zur Freigabe des Weges durch das Bachtal nach Beendigung der Arbeiten könne aber noch nicht genannt werden, so die Information der Stadtverwaltung.