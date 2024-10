Wasser und Wein: Radfahrer und Wanderer trotzen dem Regen an der Weinroute an der Weißen Elster bei Zeitz

Zeitz/MZ - Für das Abradeln der Weinroute an der Weißen Elster bei Zeitz hatte sich Gunter Häntsch aus Kitzen (Landkreis Leipzig) am Donnerstag besonders „in Schale“ geschmissen. Weil die Traditionsveranstaltung am 3. Oktober und damit am Tag der Deutschen Einheit stattfand, hatte der 74-Jährige jene Regenjacke übergestreift, die er 1989 von seinem ersten Westgeld in Hof erstanden hatte. Sie tue heute noch ihren Dienst, sagte der Mann vom Radfahrerverein Zwenkau.