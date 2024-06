Sommer im Burgenlandkreis Wasser, Tee, Hopfenschorle? An den heißen Tagen stellt sich in Zeitz die Frage: Was trinkst Du?

Ausreichend trinken ist angesagt an diesen heißen Sommertagen. Was mögen die Zeitzer am liebsten? Eine Umfrage zeigt: Wasser ist Nummer eins. Was sonst noch schmeckt und erfrischt.