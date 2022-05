Waschmaschine brennt in der Zeitzer Kramerstraße

Zeitz/MZ/and - Die Zeitzer Feuerwehr musste am Samstagabend noch zu einem Einsatz in der Stadt ausrücken.

Gerade noch war die Zeitzer Feuerwehr auf dem Neumarkt zum Auftakt des Lichterfestes präsent, da wurde sie zum Einsatz gerufen: Eine Waschmaschine brannte.

Laut Polizei kam es am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Kramerstraße in Zeitz zu einem Brand einer Waschmaschine in einer Wohnung. Nach derzeitigem Stand soll ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein. Die Bewohner sowie die Wohnung blieben unversehrt.