Zeitz/MZ. - Das ist die Zahl des Jahres: 28.835. Oder besser gesagt, das ist die Einwohnerzahl von Zeitz, Stand 31. Dezember 2024, die die Stadtverwaltung ermittelt hat. Sie passt nicht ganz in die erfreuliche Entwicklung, denn seit 2021, so die frohe Botschaft aus dem Rathaus, geht die Einwohnerzahl in Zeitz nicht mehr zurück. Nun sind es wieder 210 Einwohner weniger, denn am Jahresende 2023 zählte die Stadt 29.045 Menschen in ihren Mauern.

