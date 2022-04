Was wird aus dem Unterirdischen Zeitz?

Zeitz/MZ - Schon am Eingang merkt Andreas Wilke, dass im Unterirdischen Zeitz etwas nicht stimmt. Die an den Buntsandsteinwänden befestigte Lichterkette ist ausgefallen. Vermutlich ein Kurzschluss. Am tiefsten Punkt des Führungsgangsystems unter der Zeitzer Innenstadt entdeckt Wilke die Ursache für den Stromausfall: Ein ungenutzter Nebengang ist mit Wasser vollgelaufen, die Dekoration, ein Skelett, treibt rücklings an der Oberfläche. Irgendwo ist Wasser reingekommen.