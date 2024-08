Was so alles beim Umtausch von Geldscheinen zu beachten ist.

Was tun mit kaputten Geldscheinen in Zeitz?

Zeitz/MZ. - Geldscheine gehen durch viele Hände. Das hinterlässt Spuren. „Beschädigtes oder beschmiertes Geld bleibt Zahlungsmittel und ist meist weiterhin gültig“, gibt die Sparkasse Burgenlandkreis Auskunft. „Das Bemalen und Beschriften von Geldscheinen ist in Deutschland nicht verboten“, erklärt Silvana Kühn, Filialbereichsleiterin Zeitz Stadt, weiter. „Denn rechtlich gesehen gehören die Geldscheine weder der Europäischen Zentralbank noch der Bundesbank – sondern den jeweiligen Bankkunden.“ Wurde also ein Geldschein beschrieben oder mit Herzchen versehen, kann er bei der Sparkasse oder der Bundesbank umgetauscht werden. Vorsicht ist jedoch bei verfärbten Banknoten geboten.

Diese könnten in Zusammenhang mit einem Raub stehen. Intelligente Banknoten-Neutralisierungssysteme machen Geldscheine unbrauchbar, sobald Straftäter eine gesicherte Bargeldkassette öffnen, indem sie als Diebstahlschutzvorrichtung zum Beispiel Tinte aktivieren, etwa an einem Geldautomaten oder einem Geldtransporter. Und was ist mit ein- oder durchgerissenen Geldscheinen? „Diese gelten weiterhin als Zahlungsmittel, wenn noch mehr als die Hälfte des Scheins vorhanden ist“, informiert Service-Mitarbeiterin Viktoria Zhmailo. „Das gilt im Übrigen für alle Beschädigungen. Kleinere Risse können auch selbst mit transparentem Klebestreifen repariert werden.“ Sie weist jedoch darauf hin, dass Händler oder Verkäufer selbst entscheiden, ob sie den reparierten Geldschein annehmen.

„Wenn man auf Nummer sicher gehen will, gibt man den Schein bei der Sparkassen-Filiale ab.“ Die Sparkasse ist nicht verpflichtet, einen Schein zu ersetzen. Meist erfolgt der Umtausch jedoch problemlos. Kosten entstehen in der Regel nicht. „Fast täglich haben wir mit einem beschädigten Schein zu tun“, erzählt die Service-Mitarbeiterin. „Oft wurden die Scheine in einem Hochzeits- oder Geburtstagsgeschenk verbastelt und haben so Schaden erlitten.“