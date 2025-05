Seit 2018 ist das Gut Meineweh zertifizierter Biobetrieb. Vor zwei Jahren übernahm ein einst konventionell arbeitender Landwirt den Betrieb. Was das für ihn bedeutet.

Was Ökoanbau für einen Landwirt in Meineweh bedeutet

Meineweh/MZ. - Die ersten Keimblätter der Sojabohnen recken sich so langsam ans Licht. „Der Mai war zu kalt. Die Sommerkulturen haben sich extrem schwer getan und gerade die Sojabohnen brauchen die Temperaturen“, sagt Henning Maruhn während er eine Einstellung am Striegel verändert. Mit diesem landwirtschaftlichen Gerät, das an einem Traktor hängt, bekämpft der Landwirt das aufkommende Unkraut zwischen den Reihen.