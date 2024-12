Verkaufsoffener Sonntag in Zeitz Was in Zeitz los ist: Einkaufsmeile von B-Stone bis Schmuck-Jenke - Kreative erobern Roßmarkt

Weihnachtsmarkt, geöffnete Geschäfte und buntes Allerlei an vielen Ständen: Was Sonntag, der 8. Dezember, in der Zeitzer Innenstadt zu bieten hat.