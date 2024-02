Osterfeld/MZ. - Am alten Osterfelder Bahnhof, dem heutigen Kinder-, Jugend- und Bildungszentrum des Wethautals, weiß man bald ganz genau, was das Stündlein geschlagen hat. Denn Hausleiter Frank Ellmerich konnte über Kontakte bei der Deutschen Bahn eine echte Bahnhofsuhr organisieren. „Die Uhr ist funktionstüchtig, wird aber noch mal durch einen Elektriker gecheckt und soll dann am Gebäude zum Radweg hin angebracht werden“, so Ellmerich. Die Uhr würde dem Haus eine richtige Bahnhofsatmosphäre verleihen und das einstige Bahnhofgebäude einmal mehr aufwerten.

Im April sind es zwei Jahre, dass in den ehemaligen Bahnhof der Kleinstadt nach umfangreicher Sanierung wieder Leben eingezogen ist. Rund 750.000 Euro hatte die Verbandsgemeinde Wethautal investiert, um die alte Zugstation in ein Kinder- und Jugendzentrum umzubauen. Derzeit steckt die Verbandsgemeinde weiteres Geld in die Komplettierung der Außenanlagen. Nachdem das Areal bereits umzäunt wurde, entstehen gegenwärtig Pkw-Stellplätze sowie eine Anbindung an den am Gebäude vorbeiführenden Zuckerbahnradweg.

Ruheplatz für Radfahrer

Im hinteren Bereich des Bahnhofes wurden bereits die Voraussetzungen für einen Rastplatz für Radfahrer geschaffen. Hier sollen demnächst eine Toilettenanlage, ein Trinkwasserbrunnen sowie Sitzplätze entstehen. Der Rastplatz ist Bestandteil der Schnittstelle für die Rad-Acht des Burgenlandkreises. Hier sollen Radfahrer künftig nicht nur besser abbiegen, sondern sich auch mittels einer Informationstafel besser orientieren können. Ein Großteil der Kosten dafür wird über Fördergeld aus dem Programm zur Entwicklung der ländlichen touristischen Infrastruktur bestritten.

Auch eine Fläche für eine Skaterbahn sowie einen Verkehrsgarten ist in den vergangenen Monaten geschaffen worden. Die Markierungsarbeiten für den Verkehrsgarten sollen im Frühjahr über die Bühne gehen. Für die Ausstattung der geplanten Skateranlage hofft man hingegen auf Förderung, wie VG-Bürgermeisterin Kerstin Beckmann (FDP) deutlich machte. „Spätestens im Sommer wird man den Verkehrsgarten nutzen können. Für die Skateranlage haben wir noch kein geeignetes Förderprogramm gefunden“, so die Bürgermeisterin.

Neue Internetseite im Netz

Dafür ist seit Mitte Januar eine Internetseite des Osterfelder Bildungsbahnhofes im Netz. Hier können die Nutzer den Veranstaltungskalender einsehen und erfahren, welche Kurse es gibt. „Mittlerweile haben sich ein regelmäßiger Keramikkurs sowie ein Fotokurs etabliert“, sagt Hausleiter Frank Ellmerich. Ein zweiter Keramikkurs sei aufgrund der großen Nachfrage in Planung. Zudem sei geplant, das Haus künftig an zwei Nachmittagen für Kinder und Jugendliche als offenes Angebot zu öffnen. „Hier könnte man sich treffen und zum Beispiels Tischtennis spielen, aber ich organisiere derzeit auch Bastel- und Beschäftigungsmaterialien“, so Ellmerich.

Auch in den gegenwärtigen Winterferien hält der Bildungsbahnhof Angebote bereit. So können Kinder und Jugendliche zu Wochenbeginn ins Weltall „reisen“.