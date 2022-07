Was Design-Studierende aus Dortmund in Zeitz machen

Zeitz/MZ - Auf dem Altmarkt in Zeitz steht derzeit ein Lastwagen mit der Aufschrift „Worauf wartest du?“ Diese Frage stellt eine Gruppe von Design-Studierenden der Fachhochschule Dortmund den Zeitzern. Gemeinsam mit ihren Professorinnen Ulrike Brückner und Nora Fuchs sind sie in die Elsterstadt gekommen. Die Ladefläche des Lkw haben sie als Warteraum hergerichtet. „Wir hoffen, dass die Zeitzer ihn mit Geschichten füllen“, sagen die Studierenden. Komplett in Weiß eingerichtet, dürfen Passanten auf dem Altmarkt die Innenwände des Warteraums beschriften. „Wir haben überlegt, worauf man im Alltag so wartet. Aber vielleicht wartet jemand auch auf die große Liebe oder den besseren Job“, meint ein Gruppenmitglied.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<