Warum die Kita „Waldameisen“ in Wetterzeube vorerst bleibt, wo sie ist

Wetterzeube/MZ - Die Kita "Waldameisen" in Wetterzeube zieht doch nicht, wie erst von der zuständigen Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst vorgesehen, Anfang August in die benachbarte ehemalige Grundschule um. Die Einwohnerin und betroffene Mutter Sina Angermann äußerte ihre Befürchtungen dazu im Wetterzeuber Gemeinderat, weil offenbar die sanitären Einrichtungen in der Schule noch nicht an die kleineren Kinder angepasst worden sind.

Umzug verzögert sich: Kita „Waldameisen“ bleibt vorerst, wo sie ist

„Ja, die Verbandsgemeinde spricht hier von Lieferproblemen“, erklärte Wetterzeubes Bürgermeister Frank Jacob (Die Linke). Außerdem wolle die Verbandsgemeinde nun wohl doch erst die Wertgutachten abwarten, um dann einen Tausch der beiden Gebäude mit Ausgleich für die Gemeinde Wetterzeube vorzunehmen. „Als wir uns hier entschieden hatten, von der Verbandsgemeinde bis Ende des Jahres eine monatliche Miete zu verlangen, ist diese offenbar von ihrem Vorhaben, früher in die Schule einzuziehen, abgegangen“, sagt Jacob.

In diesem Zusammenhang regte Angermann eine Wiederaktivierung der Teichpumpe an der Schule an, was Jacob prüfen lassen wolle. „Und es wäre schön, wenn die Schulstraße mal gepflegt wird. Das Gras wächst ganz schön hoch. Das macht keinen guten Eindruck für die Kindereinrichtungen, aber auch das Gemeindeamt“, meinte sie und regte einen allgemeinen Arbeitseinsatz der Bürger an. Bürgermeister Jacob hielt das für eine gute Idee. „Wir sind, was Gemeindearbeiter betrifft, völlig unterbesetzt und schaffen nicht alle Arbeiten“, sagte er. Dazu passend sei es schlecht, dass ein Ein-Euro-Jobber nach seiner Maßnahme aus ihm unerfindlichen Gründen nicht zurückkehren darf.