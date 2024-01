24 junge Männer absolvieren ihre praktische Abschlussprüfung zum Kfz-Mechatroniker in der Zeitzer Berufsschule. Was die Lehrlinge da machen mussten.

Warum in Zeitz Autos unter die Lupe genommen werden

Prüfung in der Berufsschule Burgenlandkreis

In der Berufsschule Zeitz fand die Prüfung für Kfz Mechatroniker statt: Prüfer Sebastian Müller und Steven Voigt

Zeitz/Mz. - Heiß geht es bei eisiger Kälte in den Werkstätten der Zeitzer Berufsschule zu: 24 junge Männer absolvieren ihre Abschlussprüfungen zum Kfz-Mechatroniker. 14 davon kommen aus Weißenfels, fünf aus Zeitz, drei aus Naumburg und zwei aus Freyburg. Dreieinhalb Jahre Ausbildung liegt bereits hinter ihnen. Jetzt also die Gesellenprüfung. „Die schriftlichen Prüfungen waren nicht so gut, einer ist durchgefallen und muss zur Nachprüfung“, sagt Klassenlehrer Falko Schlegel, der zugleich Vorsitzender des zwölfköpfigen Prüfungsausschusses ist.