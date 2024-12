Zeitz/MZ. - Drei Kinder tragen riesige, selbst gebastelte Pfefferkuchen, singen und tanzen. Dann wieder lassen die Mädchen und Jungen musikalisch gesehen den Schnee rieseln und es wird weihnachtlich. Musik erfüllt die Herzen und verbindet. „Wir haben rund 200 Kinder aus 16 Nationen in unserer Einrichtung“, sagt Viola Zemler. Die erfahrene Pädagogin leitet seit drei Jahrzehnten die Kindertagesstätte Musikus in Zeitz. Am Wochenende waren die Kinder mit ihrem Programm beim Weihnachtsmarkt in Aue-Aylsdorf und bekamen viel Beifall in der vollen Kirche. Die musikalische Früherziehung ist das Alleinstellungsmerkmal dieser Zeitzer Kita und so begleitet die Musik die Kinder den ganzen Tag. Es wird am Morgen zur Begrüßung gesungen. Es gibt ein Schlaflied zur Mittagsruhe und es wird getanzt. Orffsche Instrumente wie Glockenspiel und Xylophon, Klanghölzer und Triangel geben den Ton an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.