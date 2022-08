Warum Einwohner plötzlich in einem Denkmal wohnen

Rehmsdorf/MZ - Ungewöhnliche Post landete jetzt in den Briefkästen einiger Einwohner in Rehmsdorf. In einem Schreiben teilt ihnen der Burgenlandkreis mit, dass sie plötzlich in einem Kulturdenkmal leben. In dem Brief heißt es, „das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt hat festgestellt, dass in Elsteraue, Ortsteil Rehmsdorf, Straße der Opfer ein Kulturdenkmal (Baudenkmal)... ist.“ Der Kreis habe als Untere Denkmalbehörde die Aufgabe, die Feststellung der Denkmaleigenschaft durch das zuständige Denkmalfachamt dem Eigentümer, Besitzer oder Verfügungsberechtigten mitzuteilen.