Magdeburg/Tröglitz/MZ. - Die Grundschule Tröglitz ist zukunftsweisend aufgestellt. Sie gehört zu neun Schulen im Bundesland Sachsen-Anhalt, die am Donnerstag in der Landeshauptstadt als Mint-freundliche Schule ausgezeichnet wurde. Die stellvertretende Schulleiterin Julia Bretschneider fuhr nach Magdeburg, um die Ehrung aus den Händen von Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) und Stefanie Klemmt, Geschäftsführerin der IHK Magdeburg, entgegenzunehmen. In der Grundschule Tröglitz hat der digitale Unterricht längst Einzug gehalten. Nach der Sanierung der baulichen Hülle wurde die Schule digital gut ausgestattet. 187 Kinder in acht Klassen lernen in Tröglitz. Sie werden von neun Lehrern, einer pädagogischen Mitarbeiterin, einer Integrationshelferin und einer Sonderschullehrerin begleitet.

„Alle Klassenräume verfügen über eine digitale Tafel, die täglich genutzt wird. Andere Tafeln stehen in diesen Räumen nicht mehr zu Verfügung“, erzählt Julia Bretschneider. Die Lehrkräfte nutzen überwiegend das einfache Tafelprogramm mit allen Features, fortgeschrittene Lehrer dagegen bereiten Präsentationen zur Unterrichtsstunde vor. Zur Veranschaulichung können Videos gezeigt werden. „Auch nutzen wir Entspannungsmusik für Achtsamkeitsübungen“, erzählt die Tröglitzer Lehrerin weiter. Mittlerweile verfügt die Schule über genügend Apple iPads für drei Klassen, die zentral gelagert sind und für den Einsatz im Unterricht geholt werden können. Die IT-Spezialisten der Gemeinde Elsteraue richten die Tablets vor Gebrauch ein, sodass nur die Apps vorhanden sind, die die Schule wirklich braucht. Somit könne auch sichergestellt werden, dass keine Inhalte auftauchen, die für Grundschüler ungeeignet sind. Schon heute werden Apps und Webseiten regelmäßig im Unterricht genutzt, dazu gehören etwa Antolin Leseförderung, Anton Lernapp, WorksheetCrafter. Außerdem wurden Lizenzen für Lehrwerke angeschafft, darunter die Fibel. „Unser nächstes Ziel ist die Nutzung von Apple Classroom, womit der Lehrer auf einen Blick sieht, was auf dem einzelnen iPad gemacht wird“, sagt Bretschneider.