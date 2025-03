„Hauptsache bunt“ ist das Motto von Rosemarie Schmidt-Uhlig. In ihrem Garten streicht die Zeitzerin alles an, was sonst trist wäre. Auch in der Gartenanlage „Prießnitz“ schwingt sie fleißig den Pinsel und bringt so Farbtupfer in den Alltag.

(Foto: Margit Herrmann)