Vereine ziehen nach unten. Warum im Haus der Jugend in Zeitz niemand mehr oben sein darf.

Zeitz/MZ. - Im Haus der Jugend, das von den Zeitzern auch oft kurz nur Schuppen genannt wird, spielt sich jetzt nur noch alles „unten“ ab. Bei einer Brandsicherheitsschau wurde ein fehlender zweiter Rettungsweg aus den Büros und Aufenthaltsräumen im Dachgeschoss sowie aus dem Obergeschoss bemängelt.

Um eine Schließung des Gebäudes zu verhindern, wurden Dach- und Obergeschoss bis zur Umsetzung des zweiten baulichen Rettungsweges gesperrt und dürfen nicht mehr genutzt werden.

„Als Ausweichobjekt werden jetzt Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Gebäudes in der Freiligrathstraße 41 zur Mitnutzung für die Mitarbeiter vom Haus der Jugend sowie für Vereine hergerichtet“, so Pressesprecher Lars Werner.

Mittlerweile liegen alle Protokolle der Brandsicherheitsschauen der aktuell betriebenen Kitas, Schulen und Horte, einschließlich der Anordnungen zur Mängelbeseitigung vor. Hierzu wurden Übersichten erstellt, worauf fachbereichsintern weitere Abstimmungen erfolgen, um die baulichen Mängel einzuordnen, zu beziffern und einen realistischen Behebungszeitraum festzulegen.