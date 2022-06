Vorbereitungen für 29. Trabi-Rallye in Loitzschütz

Loitzschütz/MZ - Es geht wieder los: Der Vorstand des Dreschfestvereines Loitzschütz hat mit den Vorbereitungen für das traditionelle Dorffest begonnen. Dies teilt Wolfgang Reinhold vom Vorstand des Vereins der MZ mit. Demnach soll vom 2. bis zum 4. September das 31. Dreschfest in Loitzschütz stattfinden. In diesem Rahmen wird derzeit auch die 29. Auflage der Trabi-Rallye geplant. „Wir hoffen darauf, dass die Corona-Schutzmaßnahmen bis September weitestgehend in Richtung Null gefahren sind. Wir werden versuchen, unseren Jahreshöhepunkt mittelfristig und überschaubar in der Vorbereitung anzugehen“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Mitte April soll eine Mitgliederversammlung des Vereins stattfinden.

