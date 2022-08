Von Neubau bis Schließung: Wie geht es mit den Zeitzer Bädern weiter?

Zeitz befindet sich in der Haushaltskonsolidierung. Auch bei den Bädern muss gespart werden. Warum dennoch einige Maßnahmen gleich verworfen werden.

Die Freibäder, hier das Sommerbad Zeitz, sind an den heißen Tagen sehr gut besucht.

Zeitz/MZ - Viele Zeitzer verbringen derzeit ihre Freizeit in einem der Freibäder der Stadt Zeitz und genießen die kleine Flucht vor der Hitze. Da macht sich wohl kaum jemand Gedanken um die Zukunft der Einrichtungen. Doch gerade um die geht es, denn drei Sommerbäder plus Schwimmhalle zu unterhalten ist teuer. Und die Haushaltslage der Stadt Zeitz wird immer prekärer. Erst vor wenigen Tagen musste Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) eine Haushaltssperre verhängen, weil zwar noch nicht klar ist, was mit den Energiepreiserhöhungen tatsächlich auf die Stadt zukommt, sehr wohl aber abzusehen ist, dass das die Stadt überfordern könnte. Da sind Bäder nicht nur eine freiwillige Aufgabe, sondern letztendlich Luxus. Dennoch bleibt Thieme dabei: „Wir wollen die vier Bäder erhalten, allein schon, um das Schulschwimmen für die lokalen und regionalen Schulen abzusichern“.