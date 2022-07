Von der Schöneit des Arnoldbrunnens mit Floratempel in Zeitz ist wenig geblieben

So schön war der Arnoldbrunnen in der damaligen Sedanpromenade in Zeitz - später Karl-Marx-Promenade, heute Theodor-Arnold-Promenade.

Zeitz/MZ - Ein leeres, stellenweise kaputtes Becken begrüßt den Spaziergänger zwischen Hospitalstraße und Rudolf-Breitscheid-Straße am Eingang zur Theodor-Arnold-Promenade. Vor einigen Jahre plätscherte hier zumindest noch Wasser, doch nun ist die Brunnenanlage kaputt. Zwei Steinfiguren, die zunehmend an Kontur verlieren, hocken noch an den Enden der Mauer. Schön ist anders. „Man muss sich schämen, dass das die Arnoldpromenade ist“, sagt ein Rentner, der vom Einkaufen kommt, „und selbst zu DDR-Zeiten war hier alles noch in Ordnung.“