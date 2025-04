Monique Saar (l.) und Anik Kompalla in der Brikettfabrik Herrmannschacht in Zeitz. Das Industriedenkmal beteiligt sich am Tag der Industriegeschichte,

Zeitz/MZ. - Unter dem Motto „Menschen, Maschinen und Geschichten“ öffnen am Sonntag, dem 13. April, landesweit mehr als 80 ehemalige Werkhallen, Zechen, Museen und technische Denkmale in Sachsen-Anhalt ihre Türen. Bereits zum 15. Mal lädt der Tag der Industriekultur dazu ein, industriekulturelles Erbe hautnah zu erleben.

Auch der Burgenlandkreis beteiligt sich mit einem vielfältigen Programm: An 15 Orten engagieren sich Vereine und Initiativen, um die industrielle Vergangenheit lebendig werden zu lassen.

Zeitz zeigt Vielfalt

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in Zeitz: Gleich fünf Standorte bieten spannende Einblicke in die industrielle Geschichte der Stadt und laden zum Entdecken ein.In der Naumburger Straße 99 steht der Herrmannschacht, die älteste erhaltene Brikettfabrik der Welt. Hier werden 11.30, 12.30 und 13.30 Uhr Führungen angeboten. Nur wenige Meter weiter, in der Paul-Rohland-Straße 7, steht „Die Nudel“, eine einstige Nudelfabrik, die heute Ort für Seminare, Kreativität und mehr ist. Führungen werden von 9 bis 13 Uhr jeweils zur vollen Stunde angeboten. Das Kinderwagenmuseum im Schloss Moritzburg erlaubt von 10 bis 16 Uhr Einblicke ins Schaudepot. Das ehemalige Maschinenhaus der Zeitzer Drahtseilbahn samt Wohnhaus zwischen Thomas-Mann-Straße und Wendischem Berg kann von 10 bis 15 Uhr besichtigt werden. Das Hyzet-Museum in Alttröglitz, Hauptstraße 30, zeigt von 9 bis 12 Uhr in der ehemaligen Betriebsküche eine Ausstellung und Modelle. Um Anmeldung unter 03441/53 52 88 oder 53 30 45 wird gebeten. Die Zeitzer Interessengemeinschaft der Freunde historischer Feuerwehrfahrzeuge und -technik lädt von 14 bis 18 Uhr nach Droyßig, Zeitzer Straße 9a ein. Der Elsterfloßgraben als verzweigtes Denkmal ist an vielen Stellen im Landkreis zugänglich. Auf dem Laga-Gelände in Bad Dürrenberg zeigt der Floßgrabenverein von 11 bis 14 Uhr ein Schauflößen.

Draht und Schuhe

In Weißenfels gibt es die Drahtwerkstätten Jähnicke in der Großen Burgstraße 24 zu erleben. Das Schuhmuseum im Schloss Neu-Augustusburg erlaubt von 10 bis 17 Uhr Einblicke in die Schuhindustrie der Stadt, 15 Uhr ist die Teilnahme an einer Führung möglich.

In Hohenmölsen öffnet die Kulturstiftung am Altmarkt 2 ihre Pforten, die unter anderem den Recarbo-Kohleradweg betreut. Von 10 bis 16 Uhr ist ein Blick in die Stadtentwicklung Hohenmölsens möglich. In Deuben ist das Bergbaumuseum von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Dort können die Besucher den Untertage-Abbau von Braunkohle in der Region nachempfinden.

Historischer Wagen fährt

In Naumburg lässt die Straßenbahn ihren fast 100 Jahre alten Lindner-Wagen mit der Nummer 17 am Sonntag rollen, 14.15 Uhr gibt es zudem eine Führung durchs Straßenbahndepot am Stephansplatz. In Bad Kösen erlaubt die Spielzeugmanufaktur von 11 bis 16 Uhr Einblicke in die Produktion, 14 Uhr startet eine Werksführung statt, Anmeldung: 034463/3 30.