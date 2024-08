Zeitz/MZ. - Drei kleine Schweinchen zieren den Arbeitsplatz von Dr. Caroline Hofbeck in der Weißenfelser Außenstelle der Kreisverwaltung und erinnern an das bekannte, gleichnamige Märchen. Darin „hustet und prustet“ ein Wolf und zerstört damit die Häuser zweier Schweinchen, bis er am letzten Schweinchen und dessen Haus aus Stein scheitert. In gewisser Weise sorgt Caroline Hofbeck dafür, dass die Tiere im Burgenlandkreis nicht husten und prusten. Denn die 44-Jährige ist seit 1. Juni Leiterin des Veterinäramts und beerbt damit Dr. Andrea Krüger-Roethe, die „in ihren wohlverdienten Ruhestand“ gegangen ist, wie Caroline Hofbeck sagt.

