Jennifer Peters und Jens Mroseck nutzen ihre Leidenschaft, um Gutes zu tun. Sie schlüpfen in Kostüme und bereiten so vor allem Kindern Freude.

Theißen/Zeitz/MZ. - Nur ein paar Augenblicke, dann können sich Jennifer Peters und Jens Mroseck aus Theißen in einer anderen Welt befinden. Beide sind Star-Wars-Fans und leben ihre Leidenschaft auch im Kostüm aus. Dann verwandelt sich die 27-jährige Süßwarentechnikerin im Handumdrehen in Del Meeko, in einem Videospiel Mitglied einer Eliteeinheit des Galaktischen Imperiums. Und Jens Mroseck wird zu Darth Vader, dem wohl bekanntesten Bösewicht der Star-Wars-Saga. Als ehemaliger Jedi-Ritter Anakin Skywalker wurde er durch Verrat und Machtgier auf die dunkle Seite der Macht gezogen. Nun ist er ein mächtiger Sith-Lord und das personifizierte Böse des Imperiums. Seine ikonische schwarze Rüstung macht ihn unverwechselbar. Doch wenn das Paar aus Theißen in seine Kostüme schlüpft, dann führt es nur Gutes im Schilde. Denn es geht darum, nicht nur Kinder zu erfreuen, sondern oft auch darum, Geld für karitative Zwecke zu Sammeln – beispielsweise für Hospizarbeit.