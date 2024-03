Die Spowa zum Roß am Roßmarkt hat geschlossen. Zuvor war in dem Geschäft mit dem markanten goldenen Pferd viele Jahre eine Drogerie. Was Zeitzer damit verbinden.

Viele Zeitzer erinnern sich an Drogerien - nicht nur - in der Innenstadt

Zeitz/MZ. - Die Drogerie Pitzschel ist vielen Zeitzern in bester Erinnerung geblieben. Allein schon deshalb, weil sie so viele Jahre, über die DDR-Zeit und noch Jahre nach der Wende, in bewährter Weise für die Kunden da war.

Viele Zeitzer verbinden Erinnerungen damit, und sei es nur der Gedanke, dass es das einzige Geschäft in Zeitz war, in dem man jederzeit Zutaten zur heimischen Weinherstellung – zum Beispiel spezielle Weinhefe und Schwefelsäure – bekommen hat.

Einige Leser betonen auch, wie angenehm die persönliche Beratung und Bedienung war. „Natürlich ist die Auswahl in den Selbstbedienungsdrogerien riesig und man findet vieles“, schreibt H. Schramm an die MZ. „Aber dieses direkte ,übern Ladentisch’ das gab es halt nur noch bei Pitzschels. Und dann auch in der Spowa. Das ist überhaupt der Vorteil von den Einzelhandelsgeschäften in der Innenstadt. Wie sagt man so schön: Da ist der Kunde noch König.“

Neben den noch heute in Erinnerung gebliebenen, stets privat geführten Drogerien von Emil Pitzschel und Hermann Finkgräfe, gab es die vom Konsum betriebene „Drogerie am Theater“ im Eckhaus August-Bebel-Straße 1, die ein ebenfalls traditionsreicher Drogeriestandort gewesen ist, der aus einem Privatgeschäft hervorgegangen war. Die „Theater-Drogerie“, wie der Volksmund sie nannte, war wiederum nicht die einzige, die von der Genossenschaft in Zeitz betrieben wurde. Bereits 1952 existierten zwei weitere Konsum-Drogerien im Stadtgebiet, nämlich eine in der Vater-Jahn-, die andere in der damaligen Dimitroffstraße, der heutigen Donaliesstraße.

Sehr viele Standorte von Drogerieketten gab es in Zeitz nach der Wende. Zeitweilig waren es neun, verteilt auf Innenstadt, Brühlcenter, Zeitz-Ost und Kalktor sowie Unterstadt. Nach und nach schlossen sie. Erst vor ein paar Jahren wurde dann der lange Kampf um eine Innenstadt-Drogerie mit der Eröffnung von Rossmann von Erfolg gekrönt.