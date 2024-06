Viel Abwechslung: Juk-Café bietet Kindern in Zeitz buntes Programm in den Ferien

Zeitz/MZ. - Nur noch wenige Schulstunden, dann beginnen die großen Ferien. Mädchen und Jungen haben dann jede Menge freie Zeit. Damit sie sich auch dann nicht langweilen müssen, wenn sie sich nicht mit Eltern oder Großeltern auf Urlaubsfahrt befinden, haben die Mitarbeiter des Jugendkontakt-Cafés aus dem Zeitzer Jugendhaus in der Freiligrathstraße eine Reihe von Veranstaltungen geplant. Den Auftakt gibt es am kommenden Mittwoch, 26. Juni. Denn da startet im Zeitzer Goethepark die Ferieneröffnungsparty. Die Gäste erwarten ab 14 Uhr eine Reihe von Angeboten, zu denen zum Beispiel ein Straßenfußballturnier gehört. Zudem sind jede Menge Musik, Kuchen und allerlei Durstlöscher versprochen. Der Eintritt ist frei.

Um schnelle Enten geht es dann eine Woche später, am 3. Juli, im Schlosspark Moritzburg. Denn da gibt es die immerhin 21. Auflage des Zeitzer Quietscheentenrennens. Los geht es um 9 Uhr mit dem Aufwärmen. Die ersten Rennen starten 10 Uhr auf dem Mühlgraben im Rossnerpark. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, der zahlt zum Parkeintritt einen Euro Startgebühr.

Zu den Sommerferienangeboten, die seit Jahren Tradition haben, gehört das Zeitzer Schlauchbootrennen im Naether-Sommerbad. Das findet in diesem Jahr am 25. Juli statt. Jedermann kann daran teilnehmen. Bei dem Wettbewerb im Erlebnisbecken geht es darum, sich, im Schlauchboot sitzend, an einem Seil von einem Beckenrand zum anderen zu ziehen. Und das möglichst schnell. Gefragt sind dabei also nicht nur starke Arme, sondern auch Gleichgewichtssinn und Technik. Jeder Teilnehmer bekommt eine Urkunde, und den drei Erstplatzierten winken Pokale. Der Startschuss fällt um 10 Uhr. Wer daran teilnehmen möchte, zahlt vier Euro. In dem Preis enthalten sind der Badeintritt und ein Getränk. Wem dieses Vergnügen noch nicht reicht, der kann praktisch gleich im Bad bleiben und später hinüber ins Jugendhaus wechseln. Denn dort wird am Nachmittag, von 17 bis 19 Uhr, zur Kinderparty eingeladen. Versprochen sind Spiel- und Discospaß, dazu gibt es Kindercocktails und Wiener mit Toast. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Gleich an sechs Ferientagen – am 27. Juni, 2. Juli, 12. Juli, 16. Juli, 23. Juli, 30. Juli – stehen Team-Wettbewerbe auf dem Programm. Sie sollen im Sommerbad stattfinden und bei schlechtem Wetter im Jugendhaus. Dabei treten jeweils zwei Teams gegeneinander an. Die Teilnahme kostet pro Person vier Euro.

Ein wiederkehrendes Angebot gibt es zudem an den Ferienmontagen im Schlosspark. Da heißt es Juk-Café auf Tour. Veranstaltungsort ist jeweils ab 15 Uhr der Spielplatz Kleine Baumeister im Schlosspark Moritzburg. Das Team des Juk-Cafés hält verschiedene Angebote bereit. Los geht es zum Beispiel am 24. Juni mit einer Sommerparty, bei der es auch jede Menge Tipps für abwechslungsreiche Sommerferien geben soll. Im Verlauf werden die beliebten Pokémons eine Rolle spielen, es werden Hüte gebastelt und es wird getrommelt und auch das Basteln und Pflanzen von Blumen gehört zum Angebot.

Bei den verschiedenen Angeboten bekommt das Jugendkontakt-Café, das zum Frauen- und Kinderschutzverein Zeitz gehört, Unterstützung von verschiedenen Partnern. Das sind unter anderem die Stadt Zeitz, der 1. FC Zeitz und das Kreativitätszentrum.

Die Ferienabschlussparty ist für den Freitag, 2. August, geplant. Sie findet im Zeitzer Sommerbad statt und beginnt um 10 Uhr.

Informationenim Internet:

www.fuks-ev.de