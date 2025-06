Über Läuse, dünne Suppe, „Kartoffelferien“ und Gemüseanbau Vertrieben 1945 - Wünsche eines 85-jährigen Zeitzer: „Nie wieder Hunger leiden!“

Als Vertriebener hat Adolf Schöla als Kind nicht nur einmal Hunger erlitten. Aus diesem Grund bauen er und seine Frau Ursula in Zeitz Jahr für Jahr eigenes Gemüse in ihrem Garten an.