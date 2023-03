Sind Schließungen mittlerweile an der Tagesordnung? Wie das bundesweit aussieht.

Zeitz/MZ - In Zeitz stehen die Schließung von Kinderstation und der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am SRH-Klinikum zum 1. Mai an. MZ-Leser Joachim Riedel erinnert das fatal daran, dass auch im Weißenfelser Asklepios-Klinikum keine Kinder mehr geboren werden.