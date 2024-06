Zeitz/MZ/ANK. - Frank Thiel, Vorsitzender des in Zeitz ansässigen Fördervereins Elsterfloßgraben, ist auf der diesjährigen Generalversammlung der Internationalen Flößerei-Vereinigung im finnischen Kuhmo am Wochenende für weitere drei Jahre als Präsident gewählt worden.

Das teilte der Verein mit. Der Weltverband der Flößerei hat seit Mai 2023 seinen Sitz in der Landeshauptstadt Magdeburg. Dem Verband gehören mehr als 40 Vereine mit annähernd 7.500 Mitgliedern an.

Zum Vizepräsidenten wurden Jaroslav Camplik aus Prag und Bernd Kramer aus dem sächsischen Muldenberg gewählt. Dem Präsidium gehören weiterhin ein Schatzmeister aus Österreich sowie fünf Beisitzer aus Finnland, Italien und Spanien an.

Beschlossen wurde unter anderem auch, dass ein Internationales Flößer-Camp mit vorrangig jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Deutschland, Italien, Lettland, Rumänien, Slowenien und Spanien unterstützt wird.

Ein solches Projekt wird gemeinsam mit der Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt GmbH gestaltet und über ein Erasmus-Projekt von der Europäischen Union gefördert, es findet vom 29. Juli bis 4. August 2024 in Magdeburg statt.

Weiterhin wurden die Internationalen Flößertage für die nächsten Jahre beschlossen, so 2025 in Laspuna (Spanien), 2026 in Strenci (Lettland), 2027 in Prag (Tschechische Republik) und 2028 in Sarajevo (Bosnien-Herzegowina).

Auf Initiative des Kultur- und Heimatvereins Magdeburg sind die Flößerinnen und Flößer Deutschlands für den Juni 2025 zu ihrem Deutschen Flößertag in die Landeshauptstadt eingeladen.

Informationen: www.elsterflossgraben.com