Verbote soll es auch in Zeitz erst Ende August geben

Zeitz/MZ - Ungeimpfte Mitarbeiter in medizinischen und Pflegeberufen, aber beispielsweise auch von Taxi-Unternehmen, die in erster Linie kranke und behinderte Menschen befördern, können im Burgenlandkreis noch mindestens einen Monat ohne Befürchtungen ihren Beruf nachgehen. Denn zwar gilt seit Mitte März die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Deutschland. Auch haben erste Gesundheitsämter bereits Betretungsverbote für ungeimpfte Beschäftigte ausgesprochen. Im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen berichtete die dortige Regionalzeitung kürzlich beispielsweise von bereits 24 Betretungsverboten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<