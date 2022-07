Verbandsgemeinde beschließt in Droyßig, dass Kitas teurer werden

Droyßig/MZ - Jetzt ist es amtlich. In seiner jüngsten Sitzung hat der Rat der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst die Elternbeiträge für seine Kindertagesstätten erhöht. Hintergrund ist ein Haushaltsloch von rund 670.000 Euro, welches vor allem dadurch entstanden ist, dass in den vergangenen Jahren die Beiträge nicht an mehrere Tariferhöhungen für die Mitarbeiter angepasst worden sind. Am Ende stimmte lediglich Uwe Gewiese (AfD) gegen die neuen Gebührensätze.

