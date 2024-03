Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Jetzt geht es los: Turnschuhe an und auf zum Zeitzer Tiergarten. Am 3. April startet die AOK-Laufschule in Zeitz. „Laufen kann jeder und ich freue mich auf das gemeinsame Training unter freiem Himmel“, sagt Gerry Bage. „Wir starten ins zehnte Jahr, treffen uns einmal zum Kurs im Herbst und jetzt im Frühjahr.“ Unter dem Motto von null auf fünf Kilometer soll Woche um Woche trainiert werden, denn in der Gruppe läuft es sich leichter. Natürlich könnte jeder Anfänger auch allein mit dem Training beginnen. Doch in der Laufschule sei es einfacher am Ball zu bleiben. Und Gerry Bage hat Tipps zum Laufen parat. Es geht zum Beispiel um die passende Atmung, die Lauftechnik, das richtige Abrollen des Fußes und Übungen zur leichten Erwärmung. „Vor zehn Jahren haben wir an einem heißen Junitag mit der Laufschule angefangen. Damals waren wir die Ersten im Land Sachsen-Anhalt und bis heute sind wir in Zeitz die einzige AOK-Laufschule im Burgenlandkreis“, sagt Gerry Bage.