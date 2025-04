Promis zu Gast im Hotel Draschwitz Unternehmer pendelt zwischen Hotel und Show-Bühne

Peter Kurth führt seit mehr als zehn Jahren das Hotel in Draschwitz und seit drei Jahren das Hotel in Hohenmölsen. Er stammt aus Reuden, lebte viele Jahre in Magdeburg und holt manchen Künstler in das Hyzet-Klubhaus. Wie das gelingt.