Zeitz/MZ - Ein Pkw ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Zeitz beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei hatte die Besitzerin ihr Auto am Dienstag am Neumarkt abgestellt. Als sie wenig später zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden am Heck ihres Pkw fest. Von dem Verursacher fehlt jede Spur, er hat nach der Kollision das Weite gesucht.