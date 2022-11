Bei einem Unfall in Zeitz hat eine Frau laut Polizei leichte Verletzungen erlitten.

Zeitz/MZ - Eine Frau, die in Zeitz einen Fußgängerüberweg genutzt hat, ist beim Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagmorgen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die Passantin auf dem Schutzstreifen in der Stephansstraße unterwegs, als ein Pkw-Fahrer die Frau übersah und sie rammte. Die Frau trug laut Polizei leichte Verletzungen davon.