In Zeitz ist in der Nacht bei einem Auto die Seitenscheibe eingeschlagen worden.

Zeitz/MZ - Eine Geldbörse mit einem dreistelligen Eurobetrag darin haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch aus einem Pkw in der Robert-Schumann-Straße in Zeitz gestohlen. Nach Polizeiangaben hatten sie an dem Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen und waren so ins Innere des Wagens gelangt.