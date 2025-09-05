Leerstehenden Gärten in der Anlage Freie Gewerkschaften in Zeitz-Ost sollen zurückgebaut und zu einer Streuobstwiese umgewandelt werden. Welche Pläne es dafür gibt.

Hans-Jürgen Vogel und sein Enkel Lukas Vogel schauen regelmäßig in der Gartenanlage Freie Gewerkschaften in Zeitz-Ost vorbei. Die Hälfte der Parzellen steht leer und soll zu einer Streuobstwiese umgebaut werden.

Zeitz/MZ. - Jetzt geht es los: Im September treffen sich die Bauleute vor Ort, konkretisieren Absprachen über vorhandene Wasser- und Stromleitungen. Spätestens im November rücken Bagger und andere schwere Bautechnik in der Gartenanlage Freie Gewerkschaften in Zeitz-Ost an. Dann beginnt der großflächige Rückbau der Pachtanlage.