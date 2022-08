Umtausch mit Hindernissen - Frau aus Kretzscha wartete seit November 2021 auf neuen Führerschein

Kretzschau/MZ - Bis zum Jahr 2033 sollen alle Führerscheine in der EU einheitlich und fälschungssicher in das Scheckkartenformat umgetauscht werden. Das soll eigentlich halbwegs unbürokratisch über die Bühne gehen. Eigentlich. Denn in einem Fall einer Leserin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, gab es jetzt doch einigen Ärger und Unstimmigkeiten mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde.