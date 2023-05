Hochwasser 2013 im Burgenlandkreis Als die Flut kam: Erinnerungen entlang der Weißen Elster zwischen Wetterzeube, Zeitz und Göbitz

Das Hochwasser der Weißen Elster sorgte vor genau zehn Jahren für Zerstörung und Leid. Was damals geschah und was in Erinnerung geblieben ist, zeigt die MZ in einer Serie.