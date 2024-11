Die Bauarbeiten an der Landesstraße 198 zwischen Kleinhelmsdorf und der Landesgrenze nach Thüringen werden in dieser Woche beendet.

Kleinhelmsdorf/MZ/ank - Autofahrer, die regelmäßig die Landesstraße 198 zwischen Kleinhelmsdorf und der Landesgrenze zu Thüringen nutzen, dürfen sich freuen. Wie das Landesministerium für Infrastruktur und Digitales am Montag mitteilte, werden die seit Monaten laufenden Arbeiten an diesem Straßenabschnitt eher beendet als geplant. Laut Mitteilung soll die Straße an diesem Mittwoch, voraussichtlich am Nachmittag, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ursprünglich war der 29. November als Tag der Straßenfreigabe geplant. Der schnellere Baufortschritt wird mit einem „guten Zusammenspiel aller Beteiligten“ begründet. Das Land Sachsen-Anhalt hat rund 750.000 Euro in die umfassende Erneuerung der Fahrbahn auf einer Länge von rund 900 Metern investiert. Dabei wurden auch die Randbereiche der Straße verstärkt. Die L 198 war während der Bauzeit voll gesperrt.